Фотопленка Fujifilm Superia X-tra 400 / 36
Код товара : 00000000436
Артикул : 15696115
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
C-41
Страна производства
Япония
Тип пленки
Негативная цветная
Описание
Любительская цветная негативная пленка с высокой светочувствительностью. Рекомендуется для съемки движения, съемки в помещениях со вспышкой, а также для повседневного использования в компактных фотоаппаратах с низкой светосилой оптики.
Описание производителя:
Универсальная, высокоэффективная цветная негативная пленка общего назначения, обладающая высокой чувствительностью и действительно мелким зерном. Отлично подходит для любительской фотосъемки или съемки активных действий, при низкой освещенности с использованием вспышки, на открытом воздухе или в помещении. Идеально подходит для повседневного использования в компактных камерах.