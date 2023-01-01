Описание

Любительская цветная негативная пленка с высокой светочувствительностью. Рекомендуется для съемки движения, съемки в помещениях со вспышкой, а также для повседневного использования в компактных фотоаппаратах с низкой светосилой оптики.

Описание производителя:

Универсальная, высокоэффективная цветная негативная пленка общего назначения, обладающая высокой чувствительностью и действительно мелким зерном. Отлично подходит для любительской фотосъемки или съемки активных действий, при низкой освещенности с использованием вспышки, на открытом воздухе или в помещении. Идеально подходит для повседневного использования в компактных камерах.