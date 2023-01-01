Держатель настенный FST WMS-1300 предназначена для установки осветительного оборудования с креплениями диаметром 5/8" или резьбовыми креплениями 1/4" и 3/8", используется как одна из составляющих частей в различных конструкциях. Основным преимуществом этого крана является то, что он практически не занимает места в студии, после использования его стрелу можно повернуть вдоль стены.

2 секции с максимальной длиной стрелы 130 см. Крепится к стене, для установки требуются различные крепежные приспособления. Установочный адаптер съемный, с возможностью горизонтальной установки.