Держатель настенный FST WMS-1300
Код товара : УТ-00048947
Артикул : УТ-00000761
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
2.800
Описание
Держатель настенный FST WMS-1300 предназначена для установки осветительного оборудования с креплениями диаметром 5/8" или резьбовыми креплениями 1/4" и 3/8", используется как одна из составляющих частей в различных конструкциях. Основным преимуществом этого крана является то, что он практически не занимает места в студии, после использования его стрелу можно повернуть вдоль стены.
2 секции с максимальной длиной стрелы 130 см. Крепится к стене, для установки требуются различные крепежные приспособления. Установочный адаптер съемный, с возможностью горизонтальной установки.
- Максимальная длина - 1300 мм
- Длина в сложенном состоянии - 750 мм
- Диаметр труб - 35/30 мм
- Максимальная нагрузка: 10 кг