Набор для чистки FST VSGO StartKit
Код товара : УТ-00048946
Артикул : УТ-00000784
2 290 ₽
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Гарантия 14 дней
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Характеристики
Средства по уходу за фотоаппаратом
Вес (брутто), г
Назначение
Общего назначения
Описание
Универсальный комплект для чистки оптики и матриц.
Комплектация :
Жидкость для чистки камер 30ml -1шт
Жидкость для чистки оптики 15ml -1шт
Чистящая салфетка из микрофибры, 15смх15см, 5 шт.
Швабра APS-C 16mm -3шт
Груша- 1 шт.
Сумка - 1шт