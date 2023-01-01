Набор для чистки FST VSGO ProKit (уцененный)
Код товара : УТ-00071886
Артикул : УТ-00000769* (у)
Причина уценки:
Витринный образец
14%
3 490 ₽
2 999 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
Профессиональный чистящий комплект для оптики.
Комплектация:
Груша для сдувания пыли : 1 шт.
Профессиональный чистящий карандаш для оптики : 1 шт.
Чистящая салфетка из микрофибры : 8 шт.
Жидкость для чистки линз спрей 3мл - 1шт
Ватные палочки для очистки : 4 шт.
Перчатки : 1 шт.
Сумка : 1 шт.
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