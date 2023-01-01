Набор для чистки FST VSGO ProKit (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00071886 Артикул : УТ-00000769* (у)

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Профессиональный чистящий комплект для оптики. Задать вопрос Причина уценки: Витринный образец 14% 3 490 ₽ 2 999 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Профессиональный чистящий комплект для оптики.



Комплектация:

Груша для сдувания пыли : 1 шт.

Профессиональный чистящий карандаш для оптики : 1 шт.

Чистящая салфетка из микрофибры : 8 шт.

Жидкость для чистки линз спрей 3мл - 1шт

Ватные палочки для очистки : 4 шт.

Перчатки : 1 шт.

Сумка : 1 шт.

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