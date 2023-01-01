Набор для чистки FST VSGO ProKit
Код товара : УТ-00048945
Артикул : УТ-00000769*
3 490 ₽
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Характеристики
Средства по уходу за фотоаппаратом
Назначение
Общего назначения
Описание
Профессиональный чистящий комплект для оптики.
Комплектация:
Груша для сдувания пыли : 1 шт.
Профессиональный чистящий карандаш для оптики : 1 шт.
Чистящая салфетка из микрофибры : 8 шт.
Жидкость для чистки линз спрей 3мл - 1шт
Ватные палочки для очистки : 4 шт.
Перчатки : 1 шт.
Сумка : 1 шт.