Описание

Профессиональный чистящий комплект для оптики.



Комплектация:

Груша для сдувания пыли : 1 шт.

Профессиональный чистящий карандаш для оптики : 1 шт.

Чистящая салфетка из микрофибры : 8 шт.

Жидкость для чистки линз спрей 3мл - 1шт

Ватные палочки для очистки : 4 шт.

Перчатки : 1 шт.

Сумка : 1 шт.