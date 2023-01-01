Набор для чистки FST VSGO MultiKit-2
Код товара : УТ-00048944
Артикул : УТ-00000768
3 240 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Средства по уходу за фотоаппаратом
Вес (брутто), г
Назначение
Общего назначения
Описание
Чистящий комплект для оптики и камеры.
Комплектация:
Чехол - 1шт
Чистящая салфетка из микрофибры : 8 шт.
Груша для сдувания пыли : 1 шт.
Влажная антибактериальные чистящие салфетки : 5 шт.
Жидкость для чистки оптики, 3мл : 1 шт.
Профессиональная кисточка для очистки камеры: 1 шт.
Ватные палочки: 16 шт.