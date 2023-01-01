Описание

Чистящий комплект для оптики и камеры.



Комплектация:

Чехол - 1шт

Чистящая салфетка из микрофибры : 8 шт.

Груша для сдувания пыли : 1 шт.

Влажная антибактериальные чистящие салфетки : 5 шт.

Жидкость для чистки оптики, 3мл : 1 шт.

Профессиональная кисточка для очистки камеры: 1 шт.

Ватные палочки: 16 шт.