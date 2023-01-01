Изготовлены из нейлона с вкраплением нитей из углеродного волокна, эластичные, хорошо тянутся, принимают форму руки, нескользящие. Обладают усиленным антистатическим эффектом, предотвращающим накапливание пыли на перчатках при чистке и съемке. На подушечках пальцев покрытие из полиуретана для лучшего сцепления с поверхностью.