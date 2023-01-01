Перчатки антистатические FST VSGO G-1, белые
Код товара : УТ-00054943
Артикул : УТ-00000774
890 ₽
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Характеристики
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Вес (брутто), г
Назначение
Общего назначения
Описание
Изготовлены из нейлона с вкраплением нитей из углеродного волокна, эластичные, хорошо тянутся, принимают форму руки, нескользящие. Обладают усиленным антистатическим эффектом, предотвращающим накапливание пыли на перчатках при чистке и съемке. На подушечках пальцев покрытие из полиуретана для лучшего сцепления с поверхностью.