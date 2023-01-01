Шваброчки для чистки среднеформатных матриц FST VSGO DDR-33, 10 шт
Код товара : УТ-00048943
Артикул : УТ-00000794*
1 599 ₽
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Характеристики
Средства по уходу за фотоаппаратом
Назначение
Чистка матрицы
Описание
Пластиковые «шваброчки» с салфетками из микрофибры для чистки полнокадровых матриц. Салфетки из микрофибры не оставляют ворсинок. Ширина 33 мм – точно под размер матрицы. В комплекте 10 одноразовых швабр. Для чистки необходима специальная жидкость (продается отдельно или в комплектах).