Жидкость для чистки FST VSGO CS-10
Код товара : УТ-00057708
Артикул : УТ-00000779
580 ₽
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Характеристики
Средства по уходу за фотоаппаратом
Вес (брутто), г
Назначение
Общего назначения
Описание
Жидкость для чистки матриц (не употреблять вовнутрь). Объем - 10мл. Без спирта, специально разработана для очистки сенсоров. Быстро испаряется, безопасна для фильтров низких частот (Low pass filters).