Набор для чистки оптики FST VSGO CL-20 Kit
Код товара : УТ-00057707
Артикул : УТ-00000778
1 190 ₽
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Характеристики
Средства по уходу за фотоаппаратом
Назначение
Чистка оптики
Описание
Набор VSGO CL-20 Kit состоит из специальной жидкости для чистки линз объёмом 20 мл, дозатора-распылителя и двух чистящих хлопковых палочек в индивидуальной упаковке.