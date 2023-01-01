Набор для чистки оптики FST VSGO CL-1 Kit
Код товара : УТ-00060209
Артикул : VSGOCL1KIT
1 400 ₽
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Характеристики
Средства по уходу за фотоаппаратом
Назначение
Чистка оптики
Описание
Набор для чистки оптики VSGO CL-1 Kit состоит из специальной жидкости для чистки линз VSGO DDS-2 60 мл и безворсовых салфеток 10х10 см (каждая в индивидуальной упаковке) - 20 шт.