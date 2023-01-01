Штативная голова FST VHU
Код товара : УТ-00042865
Артикул : УТ-00000593*
4 500 ₽
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Шаровая гидравлическая головка. Уникальный дизайн и характеристики. Компактная, эргономичная, прочная. Надежная фиксация в любой точке движения шара. Два пузырьковых уровня для более точного позиционирования. Быстросъемная площадка .Отдельный фиксатор, отвечающий за панорамирование.
Вес головки : 0,26 кг
Максимальная нагрузка : 4 кг.
Материал : алюминий
Тип площадки : быстросъемная, подвижная, крепление ¼ и 3/8 дюйма
Цвет : черный