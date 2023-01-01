Шаровая гидравлическая головка. Уникальный дизайн и характеристики. Компактная, эргономичная, прочная. Надежная фиксация в любой точке движения шара. Два пузырьковых уровня для более точного позиционирования. Быстросъемная площадка .Отдельный фиксатор, отвечающий за панорамирование.