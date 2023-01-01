Штативная головка FST VH803, плоская база + чаша 75 мм, для видео
Код товара : УТ-00042864
Артикул : УТ-00000590*
13 365 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
2D с жидкостными картриджами и плоской базой
Материал
алюминий
Физические характеристики
Вес
0.9 кг + адаптер 0.24 кг
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Профессиональная видеоголовка с плоской базой и адаптером под чашу 75 мм: может устанавливаться на штативы, моноподы, слайдеры и другие виды держателей. Жидкостные картриджи с регулируемым сопротивлением (по оси наклона) обеспечивают плавность перемещения камер разного веса. Сбоку имеется крепление 3/8" для установки дополнительных аксессуаров. Длинная площадка позволяет лучше сбалансировать камеру с разными объективами. Ручка может крепиться как с правой, так и с левой стороны.