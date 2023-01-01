Профессиональная видеоголовка с плоской базой и адаптером под чашу 75 мм: может устанавливаться на штативы, моноподы, слайдеры и другие виды держателей. Жидкостные картриджи с регулируемым сопротивлением (по оси наклона) обеспечивают плавность перемещения камер разного веса. Сбоку имеется крепление 3/8" для установки дополнительных аксессуаров. Длинная площадка позволяет лучше сбалансировать камеру с разными объективами. Ручка может крепиться как с правой, так и с левой стороны.