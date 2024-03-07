Радиосинхронизатор FST VC-604DC, 4 канала (состояние NEW) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073851 Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-07/02

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Задать вопрос Причина уценки: новый не использовался, в коробке, полный комплект, батарейки в комплект не входят. 1 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 138851 Комплект для радиосинхронизации (трансмиттер и ресивер). Система работает по четырем каналам на частоте 2,4 gH. Радиус действия - 100 м. Питание ресивера осуществляется от 2 батарей формата ААА (в комплект не входят) Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: NEW

Комплектация: на фото

Гарантия 14 дней.

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