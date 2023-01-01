Держатель для вспышки FST UB-05, с байонетом Bowens
Код товара : УТ-00054380
Артикул : УТ-00000468
2 690 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Держатель FST UB-05 позволяет использовать обычные накамерные вспышки с широким ассортиментом светоформирующих насадок под байонет Bowens: с софтбоксами, портретными тарелками, конусами (снутами). Также есть отверстие для ножки фотозонта. Вспышка зажимается в держателе (вертикально или горизонтально) с помощью 2 винтов. Держатель можно использовать в руке или установить на стойку / журавль: в основании рукоятки предусмотрено штативное гнездо.