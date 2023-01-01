Набор для чистки оптики FST TravelKit-01
Код товара : УТ-00032213
Артикул : УТ-00000780 / УТ-00000502
2 350 ₽
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Гарантия 14 дней
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Характеристики
Средства по уходу за фотоаппаратом
Вес (брутто), г
0.030
Назначение
Чистка оптики
Описание
Комплект для ухода за оптикой, идеально подходит для поездок и путешествий. В комплекте все самое необходимое для сухой и влажной чистки оптики. Весь комплект помещается в мягкий пластиковый чехол с прорезиненной молнией, который предохраняет содержимое от попадания пыли и влаги.
В комплекте:
- Груша для сдувания пыли, 1 шт.
- Чистящий карандаш для оптики, 1 шт.
- Белые чистящие салфетки из микрофибры, 15 х 15см. 5 шт.
- Замшевая ткань, 11,5 х 15см, 1 шт.
- Жидкость для чистки оптики, 30 мл, 1 шт.,
- Влажные чистящие салфетки, 10 шт.
- Мягкий пластиковый чехол, 1 шт.