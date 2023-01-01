Комплект для ухода за оптикой, идеально подходит для поездок и путешествий. В комплекте все самое необходимое для сухой и влажной чистки оптики. Весь комплект помещается в мягкий пластиковый чехол с прорезиненной молнией, который предохраняет содержимое от попадания пыли и влаги.