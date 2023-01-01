Отражатель FST TR-051 треугольный, серебро / золото, 80 см
Код товара : УТ-00044442
Артикул : УТ-00000026*
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Треугольный отражатель с серебристой и золотистой поверхностями. Рукоятка и сама форма отражателя облегчают его использование без помощи ассистента, одной рукой. Серебристая поверхность обеспечивает нейтральную подсветку (без изменения температуры света), золотистая поверхность создает выраженный теплый эффект («эффект загара»). Диаметр 80 см.
Отражатели – популярный и недорогой инструмент, наиболее популярный у портретных фотографов, работающих с естественным солнечным светом. С помощью отражателя вы можете эффективно устранить нежелательные тени на лице модели, а золотистая сторона может добавить теплый эффект «золотого часа». Отражатель на стальной пружине легко сворачивается в небольшой чехол и не занимает много места в багаже.