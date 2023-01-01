В комплект FST ST-B6 входят 2 кронштейна, 6 пар держателей для фона на тубе, 6 пластиковых цепочек и 6 грузов. Держатели подходят для стандартных бумажных рулонных фонов, а также для тканевых фонов, намотанных на трубы внутренним диаметром от 46 до 78 мм (аналог системы Manfrotto Expan). Этот недорогой комплект позволяет установить на стену или потолок студии до 6 фонов с возможностью быстрой замены во время съемки.