Система крепления фона FST ST-B6 (6 фонов) (уцененный)
Код товара : УТ-00069282
Артикул : 00-00000135 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
26%
10 800 ₽
7 999 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
В комплект FST ST-B6 входят 2 кронштейна, 6 пар держателей для фона на тубе, 6 пластиковых цепочек и 6 грузов. Держатели подходят для стандартных бумажных рулонных фонов, а также для тканевых фонов, намотанных на трубы внутренним диаметром от 46 до 78 мм (аналог системы Manfrotto Expan). Этот недорогой комплект позволяет установить на стену или потолок студии до 6 фонов с возможностью быстрой замены во время съемки.