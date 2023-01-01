Автоматический комплект FST ST-B4A 4-х для крепления бумажных фонов
Код товара : УТ-00048942
Артикул : УТ-00000759
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
2.000
Описание
Автоматическая система подъема 4-х бумажных фонов. Возможно управление как от контроллера, так и от ПДУ, который идет в комплекте.
Фоны устанавливаются на соединительные трубы и фиксируются расширительным кольцом.