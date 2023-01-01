Автоматический комплект FST ST-B3A для крепления 3-х бумажных фонов
Код товара : УТ-00048941
Артикул : УТ-00000758
24 300 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Автоматическая система подъема 3-х бумажных фонов. Возможно управление как от контроллера, так и от ПДУ, который идет в комплекте.
Фоны устанавливаются на соединительные трубы и фиксируются расширительным кольцом.
Видео
Наш обзор
Похожие товары
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.