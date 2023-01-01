Автоматический комплект FST ST-B3A для крепления 3-х бумажных фонов

0 0 отзывов Код товара : УТ-00048941 Артикул : УТ-00000758

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Автоматическая система подъема 3-х бумажных фонов. Задать вопрос 24 300 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Автоматическая система подъема 3-х бумажных фонов. Возможно управление как от контроллера, так и от ПДУ, который идет в комплекте. Фоны устанавливаются на соединительные трубы и фиксируются расширительным кольцом.

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