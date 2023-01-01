Система крепления фона FST ST-B1U, 1 фон, на стойку или стену
Код товара : УТ-00059106
Артикул : 00-00000221
3 880 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
2.200
Описание
Универсальный комплект креплений для одного рулонного фона на картонной тубе. В комплекте сразу два варианта креплений: кронштейны с анкерными болтами для монтажа на стену или потолок, а также кронштейны с зажимом для установки на пару студийных стоек (диаметр секции не больше 35 мм). Длина кронштейнов под стойку 16,5 см. В комплект также входит пластиковая цепь и грузик-противовес.