Универсальный комплект креплений для одного рулонного фона на картонной тубе. В комплекте сразу два варианта креплений: кронштейны с анкерными болтами для монтажа на стену или потолок, а также кронштейны с зажимом для установки на пару студийных стоек (диаметр секции не больше 35 мм). Длина кронштейнов под стойку 16,5 см. В комплект также входит пластиковая цепь и грузик-противовес.