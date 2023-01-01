Пластиковые «шваброчки» с салфетками из микрофибры для чистки матриц формата 4/3 и Micro 4/3 + флакон с чистящей жидкостью (20 мл). Аккуратно выдавите 2-3 капли на швабру, дайте жидкости разойтись по салфетке, после чего проведите шваброй по матрице в одну и в другую сторону. Затем проведите второй, сухой шваброй, чтобы удалить остатки жидкости. Специальная чистящая жидкость удаляет загрязнения, не повреждает матрицу и не оставляет разводов. Ширина 12 мм – точно под размер матрицы. В комплекте 10 одноразовых швабр.