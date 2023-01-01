Металлический конусный рефлектор с широко распространенным байонетным креплением Bowens. онусные насадки (снуты) позволяют получать максимально узкий луч света для создания точечного акцента на объекте съемки или детали фона. Длина конуса 23 см, диаметр 6.2 см. В комплекте сотовая насадка, которая дополнительно сужает угол освещения, а также 5 светофильтров: жёлтый, синий, красный, зеленый и полупрозрачный (софт-фильтр).