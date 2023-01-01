Конус FST SN-100 с сотами и цветными фильтрами, Bowens
Код товара : УТ-00072297
Артикул : УТ-00000357
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Описание
Конусная насадка (снут) FST SN-100 используется для создания точечных световых акцентов. Например, в портретной съемке ее часто используют для задней подсветки волос. В комплект входят соты, которые еще более снижают угол рассеивания света, и 4 цветных светофильтра (жёлтый, синий, красный, зеленый). Благодаря байонетному креплению Bowens насадка совместима с широким диапазоном осветителей как импульсного, так и постоянного света. Длина насадки: 20 см, диаметр выпускной части: 6.2 см.