Конус FST SN-100 с сотами и цветными фильтрами, Bowens

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072297 Артикул : УТ-00000357

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Конусная насадка (снут) FST SN-100 используется для создания точечных световых акцентов. Например, в портретной съемке ее часто используют для задней подсветки волос. В комплект входят соты, которые еще более снижают угол рассеивания света, и 4 цветных светофильтра (жёлтый, синий, красный, зеленый). Благодаря байонетному креплению Bowens насадка совместима с широким диапазоном осветителей как импульсного, так и постоянного света. Длина насадки: 20 см, диаметр выпускной части: 6.2 см. Задать вопрос 2 160 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Конусная насадка (снут) FST SN-100 используется для создания точечных световых акцентов. Например, в портретной съемке ее часто используют для задней подсветки волос. В комплект входят соты, которые еще более снижают угол рассеивания света, и 4 цветных светофильтра (жёлтый, синий, красный, зеленый). Благодаря байонетному креплению Bowens насадка совместима с широким диапазоном осветителей как импульсного, так и постоянного света. Длина насадки: 20 см, диаметр выпускной части: 6.2 см.

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