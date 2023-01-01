Описание

Небольшой светодиодный осветитель, который обеспечивает приятную подсветку лица при съемке в темное время суток, а также против солнца. Не занимает много места в сумке, работает от встроенного аккумулятора, быстро крепится на телефон или другую аналогичную поверхность с помощью прищепки (резиновые подушечки не царапают экран и корпус). Лампа имеет 6 цветовых режимов: дневной свет (5500 К), лампы накаливания (3200 К), смешанный свет (4400 К), а также красный, зеленый и желтый – для создания спецэффектов, яркость света регулируется.

В комплекте также идут 2 насадки для объектива камеры: широкоугольная и макро.

Зарядка осуществляется с помощью кабеля USB (есть в комплекте). Также вместе с лампой идет чехол из кожзаменителя.

Характеристики:

Мощность: 4 Вт x 5

Цветовая температура: 5500 K (белый), 4400 K(смешаннный), 3200 K(теплый), RGB

Угол наклона лампы: ± 45 град

Размер: 17х7,5см

Комплектация: