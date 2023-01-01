Селфи лампа FST SML-031, светодиодная, RGB
Код товара : УТ-00032629
Артикул : УТ-00000607
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
0.125
Описание
Небольшой светодиодный осветитель, который обеспечивает приятную подсветку лица при съемке в темное время суток, а также против солнца. Не занимает много места в сумке, работает от встроенного аккумулятора, быстро крепится на телефон или другую аналогичную поверхность с помощью прищепки (резиновые подушечки не царапают экран и корпус). Лампа имеет 6 цветовых режимов: дневной свет (5500 К), лампы накаливания (3200 К), смешанный свет (4400 К), а также красный, зеленый и желтый – для создания спецэффектов, яркость света регулируется.
В комплекте также идут 2 насадки для объектива камеры: широкоугольная и макро.
Зарядка осуществляется с помощью кабеля USB (есть в комплекте). Также вместе с лампой идет чехол из кожзаменителя.
Характеристики:
- Мощность: 4 Вт x 5
- Цветовая температура: 5500 K (белый), 4400 K(смешаннный), 3200 K(теплый), RGB
- Угол наклона лампы: ± 45 град
- Размер: 17х7,5см
Комплектация:
- Селфи-лампа — 1 шт
- Мягкий чехол — 1 шт
- Кабель USB — 1 шт
- Объектив широкоугольный — 1 шт
- Макрообъектив — 1 шт
- Инструкция на русском языке — 1 шт