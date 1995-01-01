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Селфи лампа FST SML-022, светодиодная, 3200 - 5500 К (уцененный)

  • SML-022, светодиодная, 3200 - 5500 К
  • SML-022, светодиодная, 3200 - 5500 К
  • SML-022, светодиодная, 3200 - 5500 К
  • SML-022, светодиодная, 3200 - 5500 К
  • SML-022, светодиодная, 3200 - 5500 К
  • SML-022, светодиодная, 3200 - 5500 К
  • SML-022, светодиодная, 3200 - 5500 К
  • SML-022, светодиодная, 3200 - 5500 К
  • SML-022, светодиодная, 3200 - 5500 К
Код товара:УТ-00095475
Артикул:УТ-00000604* (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Небольшой светодиодный осветитель, который обеспечивает приятную подсветку лица при съемке в темное время суток, а также против солнца. Не занимает много места, работает от встроенного аккумулятора, быстро крепится на телефон или другую аналогичную поверхность с помощью прищепки (резиновые подушечки не царапают экран и корпус). Лампа имеет 3 цветовых режима: дневной свет (5500 К), лампы накаливания (3200 К), смешанный свет (4400 К), яркость света регулируется.

В комплекте также идут 2 насадки для объектива камеры: широкоугольная и макро.

Зарядка осуществляется с помощью кабеля USB (есть в комплекте). Также вместе с лампой идет чехол из кожзаменителя.

Характеристики:

  • Мощность: 3,8 Вт x 2
  • Цветовая температура : 5500K (белый), 4400K (смешаннный), 3200K (теплый)
  • Угол наклона лампы: ± 45 град.
  • Размер : 17х7,5 см

Комплектация:

  • Селфи-лампа — 1 шт
  • Мягкий чехол — 1 шт
  • Кабель USB — 1 шт
  • Объектив широкоугольный — 1 шт
  • Макрообъектив — 1 шт
  • Инструкция на русском языке — 1 шт