Описание

Небольшой светодиодный осветитель, который обеспечивает приятную подсветку лица при съемке в темное время суток, а также против солнца. Не занимает много места, работает от встроенного аккумулятора, быстро крепится на телефон или другую аналогичную поверхность с помощью прищепки (резиновые подушечки не царапают экран и корпус). Лампа имеет 3 цветовых режима: дневной свет (5500 К), лампы накаливания (3200 К), смешанный свет (4400 К), яркость света регулируется.

В комплекте также идут 2 насадки для объектива камеры: широкоугольная и макро.

Зарядка осуществляется с помощью кабеля USB (есть в комплекте). Также вместе с лампой идет чехол из кожзаменителя.

Характеристики:

Мощность: 3,8 Вт x 2

Цветовая температура : 5500K (белый), 4400K (смешаннный), 3200K (теплый)

Угол наклона лампы: ± 45 град.

Размер : 17х7,5 см

Комплектация: