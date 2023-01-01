Светодиодная панель FST SFPL-24B
Код товара : УТ-00034746
Артикул : УТ-00000535
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
24 Вт
Регулировка мощности, диапазон
10 - 100% бесступенчатая
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
96
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
5600
Тип крепления
холодный башмак, 1/4
Прочие характеристики
Комплектация
осветитель, адаптер для башмака, сетевой адаптер
Описание
Ультратонкая и легкая энергосберегающая светодиодная панель FST SFPL-24B имеет SMD-светодиоды мощностью 0,2 Вт с минимальной теплоотдачей. Осветитель оснащен встроенной светорассеивающей панелью. Благодаря тому, что в осветителе предусмотрена возможность работы как от сети, так и от батарейных аккумуляторов, панель можно использовать и в помещении, и на открытом воздухе. Сзади располагается диммер для регулировки мощности и цветовой температуры. Панель возможно установить на камеру в горячий башмак, используя в качестве накамерного света или установить на стойку.
количество светодиодов: 240 шт
светодиоды: сверхъяркие SMD, 0,2 Вт
световой поток: 2400 Лм
индекс цветопередачи: CRI96+
цветовая температура: 3200K-5600K
диапазон регулировки мощности: от 10% до 100%
Срок службы светодиодов : 50000 часов.
питание: DC 13-15V, один разъем для батарей Sony NP-F
DC-адаптер 15V, 2,4A
Дистанционное управление: 2,4 Ггц, 99 каналов, 50 м.