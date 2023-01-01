Описание

Ультратонкая и легкая энергосберегающая светодиодная панель FST SFPL-24B имеет SMD-светодиоды мощностью 0,2 Вт с минимальной теплоотдачей. Осветитель оснащен встроенной светорассеивающей панелью. Благодаря тому, что в осветителе предусмотрена возможность работы как от сети, так и от батарейных аккумуляторов, панель можно использовать и в помещении, и на открытом воздухе. Сзади располагается диммер для регулировки мощности и цветовой температуры. Панель возможно установить на камеру в горячий башмак, используя в качестве накамерного света или установить на стойку.

количество светодиодов: 240 шт

светодиоды: сверхъяркие SMD, 0,2 Вт

световой поток: 2400 Лм

индекс цветопередачи: CRI96+

цветовая температура: 3200K-5600K

диапазон регулировки мощности: от 10% до 100%

Срок службы светодиодов : 50000 часов.

питание: DC 13-15V, один разъем для батарей Sony NP-F

DC-адаптер 15V, 2,4A

Дистанционное управление: 2,4 Ггц, 99 каналов, 50 м.