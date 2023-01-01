Светодиодная панель FST SFL-36B Pro, 36 Вт, 3600 лм, 3200-5600К
Код товара : УТ-00035543
Артикул : УТ-00000533
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
36 Вт
Регулировка мощности, диапазон
плавная, 10-100%
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
96
Световой поток, лм
3600
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
есть, сетевой адаптер в комплекте (15 В, 2.4 А)
Тип крепления
на стойку (5/8")
Прочие характеристики
Комплектация
светодиодная панель, ручка-держатель, шторки, рассеивающая панель, пульт ДУ, сетевой адаптер
Описание
Компактная и легкая светодиодная панель. На поверхности расположено 360 крупных сверхъярких светодиодов (в этом отличие от панели PL-600B, где используются диоды меньшего размера). Может работать от сети или от 2 аккумуляторов типа Sony NP-F (аккумуляторы не входят в комплект). Легкий алюминиевый корпус с хорошей пассивной вентиляцией, возможность регулировки цветовой температуры в пределах 3200 – 5600 К. Шторки, лира и сетевой адаптер входят в комплект. Дистанционное управление возможно с помощью пульта (2.4 ГГц). Панель может устанавливаться на стойки, настенные или потолочные крепления, а также работать с рук: для этого в комплекте имеется пластиковая рукоятка.