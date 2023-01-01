Пружинный зажим FST SC-02 может использоваться для установки легких осветителей (до 1 кг), отражателей или флагов на такие поверхности как края столешницы или трубы. Ширина захвата составляет 80 мм, адаптер – стандартный студийный 5/8" (16 мм) с резьбой 1/4".