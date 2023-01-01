Зажим FST SC-02 с адаптером 5/8"
Код товара : УТ-00030772
Артикул : УТ-00000019
390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Пружинный зажим FST SC-02 может использоваться для установки легких осветителей (до 1 кг), отражателей или флагов на такие поверхности как края столешницы или трубы. Ширина захвата составляет 80 мм, адаптер – стандартный студийный 5/8" (16 мм) с резьбой 1/4".