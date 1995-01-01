Октабокс FST SB-35U 90cm, быстрораскладной (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072904 Артикул : УТ-00000708 (у)

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Предназначен для получения мягкого, рассеянного света. Внутренняя жаропрочная поверхность софтбокса — серебристая. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели, а также тканевые соты. Быстрораскладная конструкция зонтичного типа позволит подготовить софтбокс для съемки за считанные секунды. Есть мягкий чехол для переноски. Диаметр внешнего рассевателя - 90 см. Стойка и осветитель в комплект не входят. Задать вопрос Причина уценки: Без сот 17% 6 730 ₽ 5 599 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Предназначен для получения мягкого, рассеянного света. Внутренняя жаропрочная поверхность софтбокса — серебристая. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели, а также тканевые соты. Быстрораскладная конструкция зонтичного типа позволит подготовить софтбокс для съемки за считанные секунды. Есть мягкий чехол для переноски. Диаметр внешнего рассевателя - 90 см. Стойка и осветитель в комплект не входят. Встроенное адаптерное кольцо с байонетом Bowens позволяет устанавливать данный софтбокс на большинстве популярных студийных моноблоков.

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