Октабокс FST SB-35U 90cm, быстрораскладной (уцененный)
Код товара : УТ-00072904
Артикул : УТ-00000708 (у)
Причина уценки:
Без сот
6 730 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Предназначен для получения мягкого, рассеянного света. Внутренняя жаропрочная поверхность софтбокса — серебристая. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели, а также тканевые соты. Быстрораскладная конструкция зонтичного типа позволит подготовить софтбокс для съемки за считанные секунды. Есть мягкий чехол для переноски. Диаметр внешнего рассевателя - 90 см. Стойка и осветитель в комплект не входят.
Встроенное адаптерное кольцо с байонетом Bowens позволяет устанавливать данный софтбокс на большинстве популярных студийных моноблоков.