Софтбокс FST SB-35U 70х100 см, быстрораскладной
Код товара : УТ-00057723
Артикул : УТ-00000232
5 550 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.500
Описание
Софтбокс FST SB-35U имеет особую конструкцию, похожую на конструкцию зонта, что облегчает его сборку и разборку. Размер софтбокса 70x100 см, внутреннее покрытие – специальный жаростойкий материал серебряного цвета. Софтбокс совместим с байонетом Bowens.
(Прибор и стойка в комплект не входят)