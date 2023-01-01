Описание

Софтбокс FST SB-35U имеет особую конструкцию, похожую на конструкцию зонта, что облегчает его сборку и разборку. Размер софтбокса 70x100 см, внутреннее покрытие – специальный жаростойкий материал серебряного цвета. Софтбокс совместим с байонетом Bowens.

(Прибор и стойка в комплект не входят)