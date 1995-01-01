Софтбокс FST SB-35U 60x60cm, быстрораскладной (уцененный)
Код товара : УТ-00072906
Артикул : УТ-00000700 (у)
Причина уценки:
Без сот
17%
5 550 ₽
4 599 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Предназначен для получения мягкого, рассеянного света. Внутренняя жаропрочная поверхность софтбокса — серебристая. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели, а также тканевые соты. Быстрораскладная конструкция зонтичного типа позволит подготовить софтбокс для съемки за считанные секунды. Есть мягкий чехол для переноски. Размер внешнего рассеевателя - 60х60 см. Стойка и осветитель в комплект не входят.
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