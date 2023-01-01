Предназначен для получения мягкого, рассеянного света. Внутренняя жаропрочная поверхность софтбокса — серебристая. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели, а также тканевые соты. Быстрораскладная конструкция зонтичного типа позволит подготовить софтбокс для съемки за считанные секунды. Есть мягкий чехол для переноски. Размер внешнего рассевателя - 60х60 см. Стойка и осветитель в комплект не входят.