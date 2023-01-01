Описание

Быстрораскладной софтбокс . Размер внешнего рассевателя - 40х180 см. Предназначен для получения более мягкого и рассеянного света . Внутренняя жаропрочная поверхность софтбокса серебристая. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели, соты!!Быстрораскладная конструкция зонтичного типа позволит подготовить софтбокс для съемки за считанные секунды.

Есть мягкий чехол для переноски и хранения софтбокса.

(Прибор и стойка в комплект не входят)