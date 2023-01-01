Софтбокс FST SB-35U 40x180 cm, быстрораскладной
Код товара : УТ-00057721
Артикул : 00-00000189*
8 400 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.700
Описание
Быстрораскладной софтбокс . Размер внешнего рассевателя - 40х180 см. Предназначен для получения более мягкого и рассеянного света . Внутренняя жаропрочная поверхность софтбокса серебристая. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели, соты!!Быстрораскладная конструкция зонтичного типа позволит подготовить софтбокс для съемки за считанные секунды.
Есть мягкий чехол для переноски и хранения софтбокса.
(Прибор и стойка в комплект не входят)