Классический прямоугольный софтбокс FST SB-230 90x120 см хорошо подходит для портретов по пояс или в полный рост. Два тканевых рассеивателя, внешний и внутренний, обеспечивают мягкий свет без глубоких теней. Конструкция классическая: тканевый софтбокс с внутренней серебристой поверхностью натягивается на 4 спицы и через металлическое кольцо-адаптер с байонетом Bowens устанавливается на совместимые осветители (осветитель в комплект не входит). Софтбокс можно вращать вокруг собственной оси на осветителе. Выполнен из высококачественных жаропрочных материалов.