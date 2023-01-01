Софтбокс FST SB-030 50x70 см
Код товара : УТ-00042843
Артикул : 00-00000031
2 690 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.700
Описание
Софтбокс в комплекте с установочным кольцом под байонет Bowens. Может устанавливаться и на другие осветительные приборы при наличии соответствующего переходника. Отражающая поверхность серебристая, внутренний и внешний рассеиватель – белые, из синтетической ткани. Не является жаропрочным, не рекомендуется использовать с галогенным светом мощнее 500 Вт.