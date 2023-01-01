Октабокс FST SB-010 для накамерных вспышек, 28 см
Код товара : УТ-00054551
Артикул : 00-00000080
1 050 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Октабокс FST SB-010 для накамерных вспышек, диаметр 28 см. Крепится на головку вспышки с помощью «липучки» (велкро). Октабокс рассеивает световой поток, делает свет от вспышки более мягким.