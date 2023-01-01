Октабокс FST SB-010 18 см, для накамерных вспышек
Код товара : УТ-00031244
Артикул : 00-00000078
850 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Небольшой восьмиугольный рассеиватель для накамерных вспышек, создает красивые округлые блики в глазах модели и на других отражающих поверхностях. Универсальный, крепится на вспышку с помощью ленты-липучки.