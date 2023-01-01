Описание

Кольцевой светодиодный осветитель - универсальный инструмент для съемки бьюти-блогов, портретной и предметной съемки, а также для визажистов, мастеров маникюра и других косметологических процедур. Наличие двух креплений «холодный башмак» в нижней части прибора и одного крепления «холодный башмак» позволит закрепить одновременно несколько аксессуаров.

Мягкий свет, получаемый благодаря плотной матовой рассеивающей поверхности. Отличительной особенностью данного LED-осветителя служит популярный в наши дни эффект ореола вокруг зрачка при портретной съёмке Регулируемая цветовая температура поможет подстроиться практически под любое окружающее освещение. Режим RGB позволит регулировать Тон (Hue) и Насыщенность ( Saturation) для получения практически любого цвета освещения. Дополнительный режим "Спецэффекты" имитируют различные типы освещения. Новые сверхъяркие SMD-светодиоды 0,5W и RGB -диоды 1,5W с минимальной теплоотдачей. В лампе предусмотрена возможность работы как от сети, так и от двух аккумуляторов типа Sony NP-F, позволяя использовать прибор как в студии, так и на выезде.