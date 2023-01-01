Кольцевой осветитель FST RL-48RC светодиодный, 3000-6500К, 50 Вт
Код товара : УТ-00051438
Артикул : УТ-00000750*
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
50 Вт
Регулировка мощности, диапазон
1-100%
Световой поток, лм
4800
Минимальная цветовая температура, K
3000
Максимальная цветовая температура, K
6500
Работа от сети
100-240 В (сетевой адаптер в комплекте)
Тип крепления
5/8" (на стойку)
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
1.900
Комплектация
лампа, крепление для смартфона, сетевой адаптер, сумка
Описание
Кольцевой светодиодный осветитель - универсальный инструмент для съемки бьюти-блогов, портретной и предметной съемки, а также для визажистов, мастеров маникюра и других косметологических процедур. Наличие двух креплений «холодный башмак» в нижней части прибора и одного крепления «холодный башмак» позволит закрепить одновременно несколько аксессуаров. Также есть разъем 1/4 дюйма в нижней части прибора. Мягкий свет, получаемый благодаря плотной матовой рассеивающей поверхности. Отличительной особенностью данного LED-осветителя служит популярный в наши дни эффект ореола вокруг зрачка при портретной съёмке Регулируемая цветовая температура поможет подстроиться практически под любое окружающее освещение. В лампе предусмотрена возможность работы как от сети, так и от двух аккумуляторов, расширяя границы использования прибора, как в студиях, так и на выезде. Ручка регулировки параметров вынесена на фронтальную панель для более удобного использования прибора при селфи-съемке. Два USB - порта для подзарядки мобильных устройств.