Описание

Кольцевой светодиодный осветитель - универсальный инструмент для съемки бьюти-блогов, портретной и предметной съемки, а также для визажистов, мастеров маникюра и других косметологических процедур. Наличие двух креплений «холодный башмак» в нижней части прибора и одного крепления «холодный башмак» позволит закрепить одновременно несколько аксессуаров. Также есть разъем 1/4 дюйма в нижней части прибора. Мягкий свет, получаемый благодаря плотной матовой рассеивающей поверхности. Отличительной особенностью данного LED-осветителя служит популярный в наши дни эффект ореола вокруг зрачка при портретной съёмке Регулируемая цветовая температура поможет подстроиться практически под любое окружающее освещение. В лампе предусмотрена возможность работы как от сети, так и от двух аккумуляторов, расширяя границы использования прибора, как в студиях, так и на выезде. Ручка регулировки параметров вынесена на фронтальную панель для более удобного использования прибора при селфи-съемке. Два USB - порта для подзарядки мобильных устройств.