Держатель отражателей FST RH-8214, от 60 - 180 см (уцененный)
Код товара : УТ-00068842
Артикул : 00-00000015 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
20%
2 230 ₽
1 799 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Классический держатель для отражателей и просветных панелей. Устанавливается на стандартное студийное крепление 5/8", свободно регулируется по поперечному и продольному наклону. Телескопическая трехсекционная штанга раскладыается на длину от 60 до 180 см. Материалы: алюминий, пластик.