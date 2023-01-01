Классический держатель для отражателей и просветных панелей. Устанавливается на стандартное студийное крепление 5/8", свободно регулируется по поперечному и продольному наклону. Телескопическая трехсекционная штанга раскладыается на длину от 60 до 180 см. Материалы: алюминий, пластик.