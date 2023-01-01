Отражатель FST RD-051, 120х180 см, 5 в 1
Код товара : УТ-00042832
Артикул : 00-00000099
4 320 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Овальный складной отражатель 5 в 1: белый, черный, серебристый, золотой, на просвет. Отражатель 5 в 1 позволяет дополнительно подсветить объект съемки, рассеять свет от жесткого источника или блокировать лишний свет для большей контрастности и драматизма. Размеры 120 х 180 см, при переноске отражатель складывается в небольшой чехол.
- Белая поверхность даёт мягкое отражение света
- Серебристая – более интенсивное светоотражение
- Золотистая поверхность похожа на серебристую, но дополнительно дает тёплый оттенок
- Чёрная поглощает излишнее освещение, устраняет переотражения света, может использоваться в качестве «флага»
- Полупрозрачная поверхность работает как рассеиватель, смягчая прямой жесткий свет от солнца или от вспышки