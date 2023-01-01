Описание

Складной овальный отражатель 5 в 1 на стальном каркасе. Поверхности: белая, черная, просветная, серебристая и серебристо-золотистая (sunlight). При перевозке компактно сворачивается в чехол.

Отражатели используются в качестве вспомогательного света, который подсвечивает тени, делает их не такими глубокими. Они могут применяться как с естественным солнечным светом, так и со студийным освещением.

Золотистая (sunlight) поверхность придает отраженному свету теплые тона, добавляет теплого света в сцену. Добавление серебряной нити делает свет не слишком теплым.

Серебристая поверхность используется для получения жесткого света, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Высокий коэффициент отражения делает эту поверхность одной из часто используемых, она найдет применение даже в пасмурную погоду.

Черная поверхность поглощает большую часть света, используется для углубления теней и отсекания паразитных засветок, также применяется при съемках поверхностей с бликами.

Белая отражающая поверхность позволяет получить равномерный и мягкий световой поток для подсветки теней и выравнивания светотеневого рисунка, используется как заполняющий источник. Не искажает цветовую температуру источника освещения.

Просвечивающая ткань рассеивает проходящий сквозь нее световой поток от вспышки и равномерно освещает объект съемки увеличенной площадью излучения. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади.