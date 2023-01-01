Отражатель FST RD-021WS, 60х90 см, 2 в 1, белый / серебро
Код товара : УТ-00031250
Артикул : УТ-00000139
915 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.600
Описание
Складной овальный двухсторонний отражатель на стальном каркасе, белый / серебристый. Серебристая поверхность обеспечивает более жесткий свет, белая - более мягкий. При перевозке компактно сворачивается в чехол.
Отражатели используются в качестве вспомогательного света, который подсвечивает тени, делает их не такими глубокими. Они могут применяться как с естественным солнечным светом, так и со студийным освещением.