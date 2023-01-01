Отражатель FST RD-021GS 90х120 см 2 в 1, золото / серебро
Код товара : УТ-00067369
Артикул : УТ-00000134
1 330 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Складной круглый двухсторонний отражатель на стальном каркасе, золотистый / серебристый. Серебристая поверхность обеспечивает жесткий свет без изменения цветовой температуры, золотистая – делает свет значительно теплее. При перевозке компактно сворачивается в чехол.
Отражатели используются в качестве вспомогательного света, который подсвечивает тени, делает их не такими глубокими. Они могут применяться как с естественным солнечным светом, так и со студийным освещением.