Стол для съемки FST PT-60130, 60х130 см
Код товара : УТ-00031233
Артикул : УТ-00000024
8 910 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
4.500
Описание
Небольшой стол для предметной фотосъемки объектов размерами до 30-40 см (по наибольшей стороне). Белое пластиковое полупрозрачное полотно позволяет разместить одну из вспышек под столом для получения бестеневого изображения. Подходит для съемки предметов в каталоги или на веб-сайты. При хранении и перевозке компактно разбирается в коробку. Наклон регулируется.
Можно использовать с цветными пластиковыми фонами шириной 60 см.