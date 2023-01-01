Небольшой стол для предметной фотосъемки объектов размерами до 30-40 см (по наибольшей стороне). Белое пластиковое полупрозрачное полотно позволяет разместить одну из вспышек под столом для получения бестеневого изображения. Подходит для съемки предметов в каталоги или на веб-сайты. При хранении и перевозке компактно разбирается в коробку. Наклон регулируется.