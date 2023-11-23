Стол для съемки FST PT-60100, 60х100 см (состояние new) (б/у)
Код товара : УТ-00071662
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-23
Причина уценки:
Без следов использования.
3 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Удобный стол для предметной фотографии. Размер рабочей поверхности, см: 60*100.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: new
Гарантия 14 дней.