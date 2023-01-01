Описание

Комплект FST PRO-600 Softbox kit включает 2 мощных моноблока на 600 Дж, 2 быстрораскладных софтбокса 70х100 см, радиосинхронизатор FST VC-616DC, 2 стойки до 260 см и сумка. Комплект хорошо подходит как для студийной, так и для выездной съемки.

FST Pro-600 – cтудийный моноблок с высокой энергией импульса, может использоваться в любительской и профессиональной съемке. Байонет Bowens S позволяет использовать широкий ассортимент световых модификаторов. PRO-600 имеет встроенный приемник для радиосинхронизации, но трансмиттер в комплект на входит, его требуется приобрести отдельно. Кроме того, моноблок может синхронизироваться по кабелю или от универсальных синхронизаторов, а также по световой ловушке (которая может срабатывать по 1, 2, 3 или 4 вспышке). Корпус металлический, охлаждение активное (вентилятор).