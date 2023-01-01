Комплект студийного света FST PRO-600 Softbox kit, 2х600 Дж
Код товара : УТ-00038519
Артикул : УТ-00000436
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Байонет
Bowens S
Ведущее число (м, ISO 100)
80
Время перезарядки
0.3 - 1.5 с
Моделирующий (пилотный) свет
250 Вт (E27), галогенный
Синхронизация
синхрокабель, световая ловушка (варианты: по 1 / 2 / 3 / 4 импульсу, с задержкой 0.5 с)
Питание
220-240 В, 50 Гц
Управление моделирующим светом
независимый, пропорциональный, выкл.
Описание
Комплект FST PRO-600 Softbox kit включает 2 мощных моноблока на 600 Дж, 2 быстрораскладных софтбокса 70х100 см, радиосинхронизатор FST VC-616DC, 2 стойки до 260 см и сумка. Комплект хорошо подходит как для студийной, так и для выездной съемки.
FST Pro-600 – cтудийный моноблок с высокой энергией импульса, может использоваться в любительской и профессиональной съемке. Байонет Bowens S позволяет использовать широкий ассортимент световых модификаторов. PRO-600 имеет встроенный приемник для радиосинхронизации, но трансмиттер в комплект на входит, его требуется приобрести отдельно. Кроме того, моноблок может синхронизироваться по кабелю или от универсальных синхронизаторов, а также по световой ловушке (которая может срабатывать по 1, 2, 3 или 4 вспышке). Корпус металлический, охлаждение активное (вентилятор).